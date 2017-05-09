إنهيارات في فيفاء بسبب الأمطار

استنفرت بلدية محافظة فيفاء فرقها ومعداتها بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة مساء اليوم ، وذلك لرصد أي انهيارات وأضرار في جميع الطرق إثر الأمطار.

وباشرت الفرق الميدانية عددًا من البلاغات عن وجود بعض الإنهيارات التي تلقتها غرفة العمليات وتم التعامل معها وتوجيه المعدات وإزالتها، فيما تواصل البلدية أعمالها لمتابعة أي مستجدات قد تحدث.

وتفقد رئيس بلدية فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف ، الأعمال التي نفذتها المعدات والآليات وفرق الطوارئ والعمليات.

وأكد الدكتور منيف أن البلدية أكملت جاهزيتها لأي طارئ حيث تعمل على مدار الساعة عبر فريق طوارئ وغرفة عمليات التي تقوم باستقبال البلاغات والتعامل مع أي بلاغ في وقت قياسي.

وعبر رئيس بلدية محافظة فيفا عن شكره لكل العاملين على ما يبذلونه من جهد ميداني رغم صعوبة التضاريس .