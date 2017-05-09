زلزال يضرب جنوب اليابان

ضرب زلزال قوي اليوم الثلاثاء جنوب اليابان لكنه لم يدفع السلطات الى اصدار تحذير من حدوث تسونامي بينما لم ترد اي معلومات عن سقوط ضحايا أو أضرار.

وسُجّلت الهزة التي بلغت قوتها 6 درجات، على عمق 10 كيلومترات قبالة جزيرة مياكو الصغيرة جنوب أرخبيل أوكيناوا، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وحذرت وكالة الارصاد الجوية اليابانية من ارتفاع طفيف في الامواج ولكن ليس من تسونامي.

وتقع مياكو التي يبلغ عدد سكانها حوالى 55 الف نسمة على بعد 1840 كيلومترا جنوب غرب طوكيو وحوالى 380 كيلومترا شرق تايبيه.

وتقع اليابان على اربع طبقات تكتونية وتواجه زلازل عنفية باستمرار لكنها لا تؤيدي الى اضرار جسيمة بفضل الالتزام بقواعد البناء.

لكن زلزالا قويا تحت البحر وقع في 11 مارس 2011 سبب تسونامي ضرب الساحل الشمالي الشرقي لليابان.

وقد ادى الى مقتل او فقدان اكثر من 18 الفا و500 شخص وتدمير ثلاثة مفاعلات في محطة فوكوشيما النووية في اسوأ كارثة تشهدها اليابان بعد الحرب العالمية الثانية.