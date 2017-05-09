انخفاض طفيف في اسعار النفط

سجلت اسعار النفط انخفاضا طفيفا في آسيا الثلاثاء بعد تراجعها الاسبوع الماضي، لكنها ما زالت اقل من خمسين دولارا للبرميل الواحد.

وحوالى الساعة 03:20 بتوقيت غرينتش، خسر سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الاميركي للخام تسليم يونيو خمسة سنتات الى 46.48 دولارا في المبادلات الالكترونية في آسيا.

من جهته، ربح برميل برنت نفط بحر الشمال المرجعي الاوروبي تسليم يوليو سبعة سنتات وبلغ سعره 49,41 دولارا.

وانعشت معلومات من منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) تفيد ان الكارتل وشركاءه يمكن ان يمددوا اتفاق خفض الانتاج الى ما بعد يونيو، آمال المستثمرين. لكن القلق من العرض المفرط ما زال قائما.