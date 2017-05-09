استمرار هطول الأمطار الرعدية على 5 مناطق

يتوقع لطقس اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

بينما تتكون السُحب الرعدية الممطرة مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية.

في حين تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية تتحول ليلاً جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وبالنسبة لحركة الرياح على الخليج العربي، ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.