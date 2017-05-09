وقف الاستقدام لوظائف أطباء الأسنان

أوقفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، استقدام وظائف أطباء الأسنان، بالتنسيق مع وزارة الصحة، وذلك تمهيداً لإتاحة فرص العمل لأطباء الأنسان السعوديين والسعوديات.

وانطلقت ورشة عمل مشتركة لتحفيز القطاع الخاص، اليوم، بحضور وزير الصحة توفيق الربيعة، ووزير العمل علي الغفيص؛ حيث ناقشت الورشة تمكين السعوديين والسعوديات من العمل في القطاع الصحي.