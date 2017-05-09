فتح مكتب للشؤون القنصلية في جدة لإصدار تأشيرات لأبناء اليمن

أعلن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر عن صدور توجيهات سامية تقضي بفتح مكتب الشؤون القنصلية في جدة لسفارة المملكة في صنعاء،والقنصلية السعودية في عدن،على أن يتم إصدار التأشيرات من هذا المكتب للمتقدمين من أبناء اليمن.

وقال آل جابر في تغريدات متتالية على موقع التدوين تويتر أنه سيتم فتح مكتب شؤون القنصلية للسفارة السعودية في اليمن وإصدار التأشيرات من المكتب في جده.

وأضاف السفير السعودي أن المكاتب المعتمدة لدى السفارة ستتولى استلام الجوازات والوثائق وإرسالها لمكتب الشؤون القنصلية التابع للسفارة في جدة،مشددا على أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا للتوجيهات التي تعكس حرص السعودية على دعم اليمن في جميع المجالات.