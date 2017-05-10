إستمرار هطول الأمطار الرعدية

يشهد طقس المملكة اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل) ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة والمسبوقة بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية.

في حين تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية تتحول ليلاً جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.