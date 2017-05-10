الإطاحة بـ (3) وافدين تورطوا في جريمة قتل

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على ثلاثة وافدين من الجنسية الفلبينية، بعد تورطهم في جريمة قتل وافد من بني جلدتهم بالمنطقة الشرقية.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه في إطار التعاون المشترك بين شرط المناطق، فقد تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من ضبط ثلاثة وافدين من الجنسية الفلبينية مطلوبين على ذمة قضية قتل بالمنطقة الشرقية، وارتكابهم الفِرار إلى خارج المنطقة.

وكانت الجهة المختصّة بشرطة منطقة الرياض، قد تلقت معلومات من شرطة المنطقة الشرقية تشير إلى وجود المتهمين المطلوبين لديها على ذمة قضية مقتل وافد فلبيني بالقرب من هجرة خريص, على أثره قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بجملة من الإجراءات البحثية أسفرت – بفضل الله – عن تحديد مكان وجودهم وضبطهم في حي السلي بالرياض.

تمّ التحفظ على المتهمين وإشعار فرع هيئة التحقيق والادّعاء العام بالمنطقة رهن استكمال إجراءات تسليمهم إلى الجهة الطالبة لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.