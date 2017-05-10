خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الغيني

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة اليوم، الرئيس أوبيانغ أنغيما أمباسوغو رئيس جمهورية غينيا الإستوائية.

وقد عقد خادم الحرمين الشريفين، ورئيس جمهورية غينيا الإستوائية، جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها بحث أوجه العلاقات الثنائية، وفرص تطويرها في مختلف المجالات.

وعقب الجلسة، جرى التوقيع على مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية، واتفاقية عامة للتعاون بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية بجمهورية غينيا الإستوائية، وقعهما من الجانب السعودي معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومن جانب جمهورية غينيا الإستوائية معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي اغابيتو امبا موكوي.

حضر جلسة المباحثات ومراسم توقيع المذكرة والاتفاقية، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي الوزير المرافق، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الجابون وجمهورية غينيا الإستوائية عدنان بن عبدالرحمن المنديل.

فيما حضر من جانب جمهورية غينيا الإستوائية وزير الدولة في رئاسة الجمهورية المكلف بالبعثات إليخاندرو إيفونا أوونوا سانغو، ووزير الخارجية والتعاون الدولي اغابيتو امبا موكوي، ووزير المعادن والمحروقات غابريل امبيغا اوبيانغ ليما، ووزير الزراعة والمواشي والغذاء فيكتور قراخي ميهيلي، ووزير الصيد والثروة السمكية استانيسلا دون مالافو، ووزير الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة ماكسيمليانو امكو ابيمي، ووزير الثقافة وتطوير الحرفة رفينوا اندونغ ايسونوا انتشام، والوزير المنتدب في رئاسة الجمهورية المكلف بالأمن الخارجي خوان انطونيو بيبانغ، ونائب الوزير في رئاسة الجمهورية المكلف بالتشريفات والترجمات ارماندو دوغان تشامبيون، والسفير فوق العادة المفوض بجمهورية غينيا الإستوائية لدى المملكة بينيكنو بيدرو ماتوتي.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين، مأدبة غداء تكريماً لرئيس جمهورية غينيا الإستوائية والوفد المرافق له.

وقبيل المأدبة، صافح فخامته أصحاب السمو الأمراء وهم كل من الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير محمد بن فهد بن محمد، ووكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي، والأمير متعب بن سعود بن سعد، والأمير تركي العبدالله الفيصل، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، والأمين العام لمجلس الوزراء، الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، والأمير خالد بن منصور بن جلوي، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، الأمير فيصل بن محمد بن سعد، ومستشار سمو وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وأمير منطقة مكة المكرمة، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وأصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.