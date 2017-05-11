تجدد المعارك في جبهة نهم شرقي صنعاء

تجددت المواجهات العنيفة بين قوات الجيش اليمني، والميليشيا الانقلابية في منطقة نهم شرق ‏محافظة صنعاء.

وأفاد مصدر عسكري يمني في بيان بثه اليوم موقع 26 سبتمبر التابع للجيش اليمني أن المواجهات تركزت في وادي حريب بمديرية نهم، ‏وأسفرت عن مصرع أربعة عناصر مسلحة من المتمردين وجرح آخرين.‏

من جهة أخرى شهدت منطقة نهران الواقعة بين محافظة الجوف ومديرية أرحب شمالي صنعاء ‏اشتباكات بين عناصر من الميليشيا التي فرت من المعارك في الجوف وأخرى تتمركز في نقطة ‏تفتيش بنهران.

وأكد المصدر مقتل ثلاثة من ‏المتمردين في تلك الاشتباكات التي نشبت إثر قيام عناصر المليشيات الانقلابية في أحد نقاط التفتيش بمنع ‏العناصر الفارة من العبور عقب خلافات مع المليشيات هناك.‏