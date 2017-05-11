تحرير مناطق في ريف تعز من قبضة الانقلابيين

حققت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية تقدمًا ميدانيًا في عدد من جبهات القتال ضد ميليشيا الانقلابيين في مناطق ريف محافظة تعز.
وأفاد مصدر عسكري في تصريح بثه موقع 26 سبتمبر التابع للقوات المسلحة اليمنية أن قوات الجيش والمقاومة فرضت سيطرتها بعد معارك عنيفة مع المتمردين على مدرسة الخلل وتبة الرضعة وموقعي الهوبين والشقف في المناطق المحاذية لدمنة خدير التابعة لمنطقة الأقروض شرقي مديرية المسراخ الواقعة في الجزء الأوسط من تعز.
وأكد المصدر أن الجيش اليمني أفشل محاولة تقدم لميليشيا المتمردين في منطقة الأقروض وذلك في عملية تسلل انتهت بتراجع المليشيات وفرارها تحت ضربات الجيش.
وبين أن ثلاثة من عناصر المتمردين لقوا مصرعهم وأصيب آخرون بجروح فيما وقع عنصر في الأسر إضافة الى تدمير طقمين عسكريين.
كل يوم نسمع عن تحرير مناطق ثم بعد فتره يستعيدها الانقلابيون لماذا ؟
من كثر الاخبار التي نسمعها عن تحرير المناطق في تعز يظن الواحد ان تعز قاره….ابتسم
الخيانه في اليمن كالدم في العروق ان لم نضع هذا نصب اعيننا فالخطر محتم…لا تثق في احد الا نفسك …ابتسم
الانقلابيون يسرحون ويمرحون في دول محسوبه على التحالف ويهاجمون السعوديه منها ويقيمون التحالفات الاعلاميه والبرلمانيه ضدها ؟ كيف الكلام هذا ؟…ابتسم