الأسهم المحلية تغلق على انخفاض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية “اليوم” منخفضًا 47.81 نقطة ليقفل عند مستوى 6882.51 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 80 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 34 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 126 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الشرقية للتنمية، والأندلس، وجدوى ريت الحرمين، وسلامة، والكيميائية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ميد غلف للتأمين، والصناعات الكيميائية الأساسية، والتصنيع، ورعاية، والوطنية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.98% و 7.2 %.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وجدوى ريت الحرمين، وكيان السعودية، وبترو رابع هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، وسابك، وجدوى ريت الحرمين، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) منخفضًا 26.10 نقطة ليقفل عند مستوى 4384.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.4 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 240 ألف سهم تقاسمتها 247 صفقة.