ساسرف تتصدر مصافي النفط العالمية

على هامش مشاركتها في مؤتمر “اس ايه بي” للطاقة الذي يقام في الخبر هذا الأسبوع، أعلنت شركة ساسرف أنها حققت نجاحاً منقطع النظير في مشروع التحول الاستراتيجي الرقمي وذلك بشراكتها القائمة على الابتكار المشترك مع شركة “إس إيه بي”، لتحصل بهذا التحول على ريادة عالمية في التحوّل الرقمي في قطاع مصافي تكرير النفط، وذلك لتتماشى مع السعي للكفاءة العالية والتنافسية في أسواق الطاقة وتماشياً مع الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 من ما يساهم في الدعم الاستراتيجي لتلك الأهداف.

إدارة عمليات ساسرف على مستوى تكلفة المنتج الفعلية. واستطاعت ساسرف تعزيز مستويات الكفاءة ورفع قدراتها التنافسية والربحية، بالاعتماد على أسس رقمية حديثة مكّنتها من جني منافع عدّة بينها التمكّن من تعزيز الرقابة على ربحية المصفاة على مستوى المنتج، وتتبع لحظي شامل ودقيق لحركة المخزونات الهيدروكربونية ونفقات المشاريع وادارة الامدادات.

التحليل الفوري للبيانات يخفض التكاليف ويعزز المرونة ويدعم تنافسية الطاقة في رؤية 2030.

ونجحت “ساسرف” في تحقيق قفزة نوعية تقنية واسعة وفقاً لرئيسها المهندس حسين القحطاني، الذي أكّد أن التكامل في تقنيات الرقمنة لجميع عمليات المصفاة تعمل على تبسيط العمليات الانتاجية وتقلل التكاليف وتتيح قدراً كبيراً من المرونة وسهولة الحركة والقدرة التنافسية في قطاع مصافي تكرير النفط المتسم بالعمليات عالية التعقيد، واضاف ان ساسرف تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية العالمية للمملكة في قطاع الطاقة ودعم توظيف المواطنين السعوديين في هذا القطاع.

وتعد “ساسرف” واحدة من كُبرى مصافي التصدير في العالم، إذ تبلغ طاقتها الإنتاجية 305 آلاف برميل يومياً، وذكر مدير مشروع التحول الاستراتيجي الرقمي المهندس ياسر الجغيمان ان ساسرف تدير ما يزيد على 1.000 عملية من منظومة عملياتها التجارية على منصة واحدة سواء الادارية او التشغيلية وتم دمجها من خلال تأسيس برنامج أطلق عليه اسم “تمكين” في الشركة.

وقال مايكل كلاينميير، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة “إس إيه بي إس إي”، إن الشركة تحرص على تبادل أفضل الممارسات العالمية في قطاع النفط والغاز لتمكين “ساسرف” من الإمساك بزمام الريادة كمصفاة تكرير رقمية بارزة على الصعيد العالمي، مؤكّداً التزام “إس إيه بي” بدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة.

وأضاف: “بات بوسع ساسرف الآن تلبية متطلبات عصر مصافي تكرير النفط الرقمية، ودفع عجلات الكفاءة والإنتاجية، ورفع مستوى المواهب المحلية وان مشروع ساسرف يعد الاكبر على مستوى مصافي البترول في العالم التي تم انجازها في عام 2017″.

تجدر الإشارة إلى أن 90% من أكبر 600 مصفاة نفط عالمية تدير عملياتها على برمجيات “اس ايه بي”، وبهذا الإنجاز التقني التحولي باتت ساسرف مثالاً يحتذى في التحول الرقمي.

من ناحية أخرى، استضافت “ساسرف” معرضاً يسرد قصة مسيرتها في التحوّل الاستراتيجي وذلك بعد نجاحها في تنفيذ تلك الحلول وتشغيلها. وحضر المعرض أكثر من 40 مشاركاً بارزاً، تسلم خلاله رئيس الشركة المهندس حسين القحطاني جائزة “اس ايه بي” للإبداع التقني للأعمال – الفئة البرونزية على مستوى العالم، من قبل ستيفان كلاين، النائب الأول للرئيس والرئيس العالمي لخدمات الأعمال الرقمية لقطاعات الطاقة والموارد الطبيعية في “إس إيه بي”، للجهود التي بذلها فريق الشركة في تحقيق الرؤية الرقمية للمصفاة، علماً أن ساسرف هي المصفاة الوحيدة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكذلك كانت ساسرف المتحدث الرئيسي في مؤتمر “إس إيه بي” الدولي للنفط والغاز الذي انعقد حديثاً في العاصمة البرتغالية لشبونة لاستعراض التقدم الحاصل في مسيرة التحوّل الرقمي للمصفاة.