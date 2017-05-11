ليس من المستغرب أن تتمخض تلك القرارات الحصيفة من قامة إدارية بحجم (سلمان بن عبد العزيز) بوصفه اعترك الإدارة وخبر تجليات ردهاتها وعمره لم يتعد سبعة عشر عاما. الدرس الأهم الذي يجب أن يعيه ويدركه جيدا كل مسؤول تشرف بتقلد المنصب، أن عهد ترحيل الأخطاء والإهمال، دعك من اختلاق المبررات الواهية، قد أزف، فمتابعة المنجزات على مرأى وترقب من خادم الحرمين الشريفين شخصيا، من جديد لم يعد كرسي المسؤولية وثيرا ومغريا، فليس هناك من يتطلع أو يطمح ولنقل (يطمع!) لتسنم المسؤولية إلا من يتوسم جدارته، وأهم أبجديات الجدارة النزاهة والإخلاص .. ثمة درس إداري محض (ملهم من لدن خادم الحرمين الشريفين) لا يمكن إلا أن نتوقف عنده مليا، وأخص كل من تقلد شرف زمام المسؤولية أنه لا جدوى من توزيع الأخطاء والتقصير هنا وهناك فلا منجى من التبعات، وبكلمة أوضح لا مناص من إصلاح وتقويم الجهاز والقائمين عليه، فمسألة أن مثالبهم وأخطاءهم تخصهم واستتباعا تطالهم وحدهم غير واردة فمردها (مرمى) المسؤول الأول لأنه لم يحسن التدبير بتقويم هذا الموظف واستطرادا لم يعاقب أو حتى يكف يد إهمال وتسيب ذاك وبالنتيجة تتراكم الأخطاء، فتتمخض عنها خطايا وحسب قول المتنبي (ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام(.

بقى القول :المحسوبية والمناطقية من أخطر تجليات الفساد . فالانسياق بمنعطفاتها أو حتى مجرد التعامي عنها يجر المسؤول للوقوع في براثنها من حيث يدري أو لا يدري التي قد تصل لإعفائه من منصبه وبمقتضاه فلا مجال للمجاملة أو الإغفال والإغماضة ولا مكان للتقاعس والإنكفاء، (فالفاتورة) مكلفة وتبقى النزاهة وحسن الطوية والإخلاص الهدف والغاية الأسمى لكل من يتشرف بتسنم المسؤولية..