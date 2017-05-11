قبل تسعينات القرن العشرين كان المجتمع يستخدم عبارة (معاق) لكل أولئك الذين يظهر عندهم عجز معين في أداء وظائفهم الجسمية بحيث يتطلب أدوات مساندة لمساعدته على الأنشطة الحركية، وتم استبدال هذا الوسم بعد التسعينات الميلادية، بمصطلح جديد لهذه الفئة من المجتمع تحت مسمى (ذوي الاحتياجات الخاصة) ويندرج تحت هذا المسمى عديد من الحالات غير حالات الإعاقة الجسدية التي تمثل الحالة الأولى، فهناك حالات أخرى مثل الحالات العمرية المتقدمة وحالات المصابين بأمراض القلب والسرطان التي تحظى برعاية خاصة صحيا واجتماعيا وتربويا، وقد اجتهدت الشؤون الاجتماعية بالاشتراك مع الأمن العام في تصميم بطاقات لذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم في أولوية إنجاز أعمالهم عند مراجعتهم للإدارات الحكومية، وتسهيل الوقوف في أماكن مخصصة لسياراتهم في الأماكن العامة، وقد تفاعلت مشكورة معظم المؤسسات الرسمية والشركات الوطنية بتلبية مطالب حقوق الإنسان في أحقية هذه الفئة بالاهتمام والعناية والرعاية فحظيت جميع الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة بعناية فائقة من خلال وسائط النقل المختلفة وتحديد أماكن مخصصة لهم عند السفر على متن الطائرات، والقطارات والنقل الجماعي تساعد على سرعة إنقاذهم عند تعرض وسيلة النقل إلى المخاطر، وتم منحهم مقاعد مخصصة للجلوس في أماكن الانتظار, ولهم الأولية في إنجاز الإجراءات، بالإضافة إلى تخفيض 50% من قيمة تذاكر السفر، وإن كان هناك من عتب على الخطوط الجوية السعودية فهو عدم إعطاء ذوي الاحتياجات الخاصة مقاعد مخفضة على الرحلات الدولية، وعلى درجة الأفق أو الأولى في الرحلات الداخلية وهم بحاجة ماسة إلى ذلك، وهي أمنية نأمل أن تتحقق.

وحتى لا يكون وجودهم عبئا على المجتمع، هناك اهتمام تربوي بإنشاء مدارس للتربية الخاصة وبرامج لرعايتهم والحرص على دمجهم في المجتمع كإحدى المهام التي يسعى إلى تحقيقها علماء التربية والمهتمون بهذه الفئة لتجنب الآثار السلبية والنفسية التي قد تنشأ بسبب عزلهم، ونظرا للاهتمام المتزايد بهذه الفئة يتوجب علينا أن نشير إليهم في إضاءة خفيفة نفتح من خلالها كوة مضيئة للجهات ذات العلاقة التي ترعى هذه الفئة وتساهم في إشراكهم في فعاليات اجتماعية ورياضية وتربوية وأنشطة أدبية وفكرية، ففيهم من ثبت تفوقه علميا، ولم تقف إعاقته حائلا دون تحقيق طموحه والوصول إلى مآربه.

حينما تم إلغاء المجلس الأعلى لشؤون المعاقين مع المجالس الأخرى التي ألغيت مؤخرا لعدم تحقيق الطموحات والأهداف التي أنشئت من أجلها بعد مرور سنوات عديدة على إنشائها,ومنذ إلغاء المجلس والأمل يحدو هذه الفئة التي تنتظر صدور قرار جديد بهيئة عامة تقوم برعايتهم ومساعدتهم في مواجهة الصعوبات التي تعترضهم في حياتهم، فمن خلالها يمكن لهم المطالبة بأبسط حقوقهم، فإنشاء هيئة خاصة بهم ستوحد الجهود المشتتة بين الجهات المعنية والوزارات المختلفة التي تقدم خدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة بكل فئاتهم المختلفة.