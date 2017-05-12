أمطار رعدية على المناطق الجنوبية

يشهد طقس المملكة اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة والمسبوقة بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (المدينة المنورة، الرياض، الجوف وأجزاء من الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية).

في حين تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 18-42 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة تتحول ليلاً إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين ونص، وحالة البحر خفيف متوسط الموج.

بينما تكون على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.