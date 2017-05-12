تنبيه من سُحب رعديّة مُمطرة على الباحة

نبه مركز القيادة والسيطرة بالدفاع المدني في الباحة من توقعات بتواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع لهذا اليوم على منطقة الباحة ومحافظاتها، تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتنتهي الساعة 6 مساءً.

وأهاب الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، بالمواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وإتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني عبر موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa وبوابة التوعية الوقائية، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مذكرا الجميع بأن الدفاع المدني في خدمتهم على الرقم 998 وعلى مدار الساعة.