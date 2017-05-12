بدء التقديم للعمل في مدارس تعليم الكبار بنجران

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة بنجران، عن استقبال طلبات الترشيح للعمل في مدارس تعليم الكبار الليلية للعام الدراسي 1438 /1439هـ، وذلك عبر التسجيل بموقع إدارة تعليم الكبار بنجران على الإنترنت.

ودعت الراغبين للترشيح، التقيد بالضوابط والشروط الموضحة على الصفحة الإلكترونية والواردة في اللائحة التنفيذية لنظام تعليم الكبار ومحو الأمية، مع توخي المصداقية والدقة والموضوعية في تعبئة البيانات، مبينة أن استقبال طلبات الترشيح سيستمر حتى 26 من الشهر الجاري، كما سيتم تأكيد بيانات المتقدمين عن طريق قادة المدارس والتأكد من صحة بيانات المعلمين وأعمالهم التي يمارسونها عند التقديم.