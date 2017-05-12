وفاة 3 عمال بحريق في مكة

لقى 3 عمال مصرعهم اليوم الجمعة إثر اندلاع حريقٍ في منجرة بالعاصمة المقدسة على شارع الحج.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أن منجرة في مخطط النور تقدر أبعادها بـ(15×25)متر مبنيه حوائطها بالطوب ومسقوف بالصاج تحتوي على مجموعة من الخشب الخام وأبواب مصنعة ومكائن القص وبعض قطع الأثاث بالإضافة لبعض المواد الكيميائية (تنر- وأصباغ) حيث تمت السيطرة على الحادث وإخماده.

وبين أنه نجم عن الحادث وفاة 3 عمال كانوا نائمين في غرفة مبنية بالصاج بداخل المنجرة على مستوى الدور الثاني يتم الوصول إليها عن طريق سلم حديدي صغير حيث حاصرتهم ألسنة اللهب وكثافة الأدخنة العالية نتيجة طبيعة المواد المحترقة، مشيراً إلى أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.