محادثة مشبوهة تسبب في إخلاء طائرة

أخلت السلطات الألمانية طائرة في مطار كولونيا بون، مساء أمس، بعدما قال ركاب إنهم سمعوا محادثة مشبوهة.

وأكد متحدث باسم الشرطة، أن ركابًا أبلغوا الطاقم بأن لديهم “مخاوفاً بشأن سلامة الرحلة”.

وتم تفتيش الطائرة والأمتعة ولكن لم يتم العثور على أي شيء مشبوه، وتم إلغاء الرحلة في وقت لاحق.

وقالت صحيفة “اكسبريس” التي كانت أول من ذكر الواقعة، إن شخصين قاما فجأة وغادرا الطائرة بينما كانت تستعد للاقلاع.

ورفض الركاب والطاقم مواصلة الرحلة التي كانت مقررة إلى مدينة بالما دي مايوركا في أسبانيا بسبب وجود “رجل مشبوه” على متن الطائرة.