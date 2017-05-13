نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في الإدارة العامة لصحة البيئة 312 جولة على المنشآت التجارية بعرعر، خلال شهر رجب،وذلك للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المحلات المخالفة.

وقالت الأمانة إن الجولات، رصدت 95 مخالفة، وبلغت الغرامات 123100 ريال، فيما أنذر 122 محلا، وإتلاف 58.47 لتراً من مستحضرات وسوائل، وأتلف 1010 كيلو جرام من المواد الغذائية.

وأكدت أمانة منطقة الحدود الشمالية، أنّ الجولات الميدانية مستمرة على المنشآت ذات العلاقة ، وذلك بهدف منع التجاوزات في مخالفة الأنظمة والتعليمات وتطبيق لائحة المخالفات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.