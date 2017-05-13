الإطاحة بعصابة تزييف النقود في جدة

تمكنت الجهات الأمنية في محافظة جدة من القبض على أفراد عصابة يقومون بتزييف النقود وجميعهم من جنسية عربية.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي: إن الدوريات السرية بدوريات أمن محافظة جدة تمكنت بتاريخ 15 شعبان 1438هـ من ضبط عصابة تخصصت في تزييف النقود مكونه من ثلاثة أشخاص من جنسية عربيه.

وتابع العقيد عاطي: “عثر بحوزتهم علي مبالغ مالية مزوره وأجهزة حاسب الآلي ،وقطع نحاسية تستخدم في عمليه زخرفة النقود وطابعات ملونة”.

وأقرت العصابة ومن خلال سماع أقوالهم الأولية بما نسب اليهم والإرشاد علي كيفية تزييف العملات وقد تم التحفظ عليهم بمركز الشرطة المختص لإستكمال الإجراءات اللازمة وسيتم إحالتهم لجهة الاختصاص.