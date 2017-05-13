بنك الإمارات دبي الوطني يشارك في مؤتمر يورومني بالسعودية

شارك بنك الإمارات دبي الوطني – بالمملكة العربية السعودية بنجاح في مؤتمر يورومني السعودية والذي عقد بمدينة الرياض بتاريخ 1 مايو 2017م لمدة ثلاثة أيام، والذي يُعد منصةً مهمة يتم من خلالها الإطلاع ومناقشة أهم العوامل المؤثرة للمستقبل الاقتصادي والاستثماري في السعودية.

ويعتبر مؤتمر يورومني من أهم المؤتمرات المالية التي تُقام سنوياً بمشاركة الكثير من المهتمين بالقطاع الإقتصادي على المستوى المحلي والعالمي، حيث يستعرض مؤتمر يورومني الفرص الاستثمارية بجميع القطاعات والجهود المبذولة لتنمية الحركة الاقتصادية إلى جانب توفير التسهيلات لجميع لمستثمرين من خارج الدولة.

وناقش المؤتمر العديد من الفرص الإستثمارية المتاحة لدعم قطاع المال والأعمال ومن ضمنها قطاع التطوير العقارى والانشاءات والإسكان ومنح التسهيلات للمشروعات والشركات المتوسطة والصغيرة لإتساع وتطوير أعمالها.