هواوي P10 يحصد جائزة TIPA

أعلنت شركة هواوي تك انفستمنت المحدودة عن حصول “مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين”، ثالث أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم، مؤخراً على جائزة أفضل كاميرا هاتف ذكي ضمن جوائز جمعية الصور التقنية الصحافية “تكنيكال إيميج برس أسوسييشن” (TIPA)، المرموقة للتصوير الفوتوغرافي والتي تحاكي جوائز الأوسكار في مجال السينما، عن هاتفها الذكي P10.

وأقامت الجمعية العامة لجوائز تيبا الحفل في هافانا، كوبا للتصويت لأفضل منتجات التصوير لعام 2017 ضمن 40 فئة.

وفي معرض تعليقه على الجائزة، قال السيد جين جياو، رئيس “مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا”: “لقد تمكنّا من الفوز بهذه الجائزة المرموقة التي جاءت تكريماً وتأكيداً على التزامنا بتلبية احتياجات عملائنا المخلصين.

ونحن نعمل دائماً على توفير نوعية متميزة لعملائنا، ونتطلع إلى المزيد من التقدم والارتقاء بجودة التصوير الذكي إلى مستويات جديدة خلال السنوات المقبلة”.