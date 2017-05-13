310 آلاف طالب يؤدون اختبارات نهاية العام

يؤدي أكثر من 310 آلاف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية غداً الأحد اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي 1437 – 1438هـ وسط اكتمال منظومة الاستعدادات الفنية والتنظيمية التي أعدتها إدارات المدارس وفق خطة معتمدة لأعمال الاختبارات.

وأكد المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي أن الشؤون التعليمية والإدارات ذات العلاقة بتعليم جدة أكملت استعداداتها للإشراف على خطط سير أعمال الاختبارات، حيث أعدت إدارة الإشراف التربوي ومكاتب التعليم للبنين والبنات خططها الميدانية بإشراف من قيادات التعليم واكثر من 750 مشرفة ومشرف تربوي للوقوف ميدانيا على سير أعمال لجان الاختبارات بالمدارس وتقديم الدعم لقائدي وقائدات المدارس وإعداد التقارير اليومية عن سير الاختبارات.

وأوضح الثقفي أن خطة الاختبارات تتضمن متابعة استكمال المهارات لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ووضع البرامج العلاجية اللازمة لها خلال هذا الأسبوع بالإضافة للجان تدقيق بيانات الطلاب والطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية ومتابعة رصد الدرجات أولا بأول وفق خطة زمنية أعدت بهذا الشأن.

ودعا الثقفي أولياء أمور الطلاب والطالبات الى متابعة أبنائهم وبناتهم في المذاكرة والمراجعة وتوفير الدعم النفسي لهم والحرص على حضورهم المبكر لأداء الاختبارات والرقابة والحرص عليهم بعد خروجهم من مدارسهم تجنبا لوقوعهم في بعض السلوكيات الخاطئة وبراثن أصدقاء السوء حفاظا على سلامتهم.

وثمن المدير العام للتعليم بجدة، جهود قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات وحرصهم على الاستعداد وتهيئة الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات لتأدية اختباراتهم، متمنيا لهم التوفيق والسداد.