بيونغيانغ تطلق صاروخاً باليستيًا

أطلقت كوريا الشمالية قذيفة يعتقد أنها صاروخ باليستي في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية، وذلك بعد أيام من انتخاب مون جيه إن- رئيسًا لكوريا الجنوبية.

وأطلقت كوريا الشمالية الصاروخ من مدينة كيوسونج في شمال غرب البلاد، بحسب الجيش الكوري الجنوبي. ولم يتسن على الفور الحصول على مزيد من التفاصيل.

وهذا أول إطلاق لصاروخ منذ 29 أبريل الماضي. ويأتي الإطلاق بعد يوم واحد من تصريحات مسؤولة بارزة بوزارة الخارجية الكورية الشمالية أعربت فيها عن استعداد بيونج يانج لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة “إذا توفرت الظروف المناسبة”.