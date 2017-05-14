هروب 20 سجينًا من سجن عسكري

أعلنت رئيسة مصلحة السجون في هندوراس، روزا جوديل، أن نحو 22 من أفراد عصابة فروا الأسبوع الماضي من أحد أكثر سجون البلاد ازدحامًا قبل نقلهم إلى سجن عليه حراسة مشددة، متحدين الحرس العسكري المكلفين بإعادة النظام إلى السجون.

وذكرت جوديل في مؤتمر صحفي، أن النزلاء الذين كانوا محتجزين في الوحدة الخاصة بأفراد عصابة باريو 18 السيئة السمعة، فروا من سجن ماركو أوريليو سوتو، الذي تُفرض عليه حراسة متوسطة في ساعة متأخرة من مساء الخميس.

وأضافت أنه تم إعطاء مدير السجن وعدة حراس إجازة في الوقت الذي تبحث فيه السلطات عن السجناء وتحقق في عملية الهروب التي تعد أكبر عملية هروب منذ أكثر من عشر سنوات في الهندوراس حيث تتفشى الجريمة.

وتابعت جوديل “السجناء هربوا لأنه كان يجري الإعداد لنقلهم إلى سجون جديدة عليها حراسة مشددة وهم لا يريدون الذهاب إلى تلك الأماكن”.