“أهلا رمضان” للأطفال في المكتبة العامة بجدة

تستعد مكتبة الملك فهد العامة بجدة وأكاديمية الطفل العربي المتنقلة لإقامة البرنامج الصيفي” أهلا رمضان” بدءا من الثاني من رمضان إلى 25 رمضان، وذلك بمقر المكتبة بجدة.

ويشمل برنامج ” أهلا رمضان” غرس حب المسئولية الاجتماعية لدى الأطفال، وتطوير الذات والقيم والسلوكيات وقصص الأنبياء عبر الخرائط الذهبية ومحطة صوتي جميل بالقرآن الكريم ومحطة ميزانية العيد ومسابقة للقرآن الكريم وفنون رمضانية وأنشطة أخرى.

ومن جانبها أوضحت عالية محمد مدير عام الأكاديمية أن هذه الأنشطة المشتركة مع مكتبة الملك فهد العامة بجدة، تأتي في السعي لتفعيل دور الطفل اجتماعي وتهيئته داخل كيان المجتمع ليكون عنصرا فاعلاً وحيوياً للمستقبل عبر الأنشطة المتنوعة التي تنمي قدراتها وتجعله قادرا على معرفة ماذا يريد وماذا يخطط لمستقبله، ورفع مستوى الكفاءة التفكيرية للطفل إضافة إلى تنمية مهارات الاتصال والقدرة على حل المشكلات بطرق إبداعية واكتشاف القدرات والمواهب العلمية وتوجيهها بالشكل المطلوب وتشجيع الطفل على السؤال … ويهدف برنامج مهارات التفكير لإكساب الطفل المهارات التي تجعله قادرا على اتخاذ القرارات الإيجابية.

وأضافت ” أن من الأهداف الرئيسية التي نسعى إليها مشاركة أولياء الأمور في الاعتناء بالأطفال في جميع الجوانب ، لتنمية القدرات الإبداعية لدى الأطفال والتي تقودهم إلى التفوق والتميز.