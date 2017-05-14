القيادة تهنئ رئيس الباراغواي بذكري استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الرئيس هوراسيو كارتيس رئيس جمهورية الباراغواي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة إلى كارتيس ، ولحكومة وشعب جمهورية الباراغواي الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقيتي تهنئة إلى الرئيس هوراسيو كارتيس بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد وولي ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة إلى الرئيس كارتيس، ولحكومة وشعب جمهورية الباراغواي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.