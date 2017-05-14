توفي صباح اليوم الأحد، الكاتب الصحفي، ورئيس تحرير صحيفة الرياض السابق، الأستاذ تركي بن عبد الله السديري، عن عمر ناهز الـ 73 عاماً كانت حافلة بالإنجازات.

وسيصلي على الراحل السديري غدًا الإثنين بعد صلاة العصر، بجامع الملك خالد في أم الحمام، وسيُتقبل العزاء في منزله بحي الصحافة بالرياض.

وترك الراحل “ملك الصحافة” ـ كما لقبه الملك عبدالله رحمه الله ­ الوسط الصحافي السعودي، وراءه إرثًا ثريًا لمسيرة مهنية امتدت على مدى أكثر من أربعة عقود من الزمان، تولي خلالها الراحل رئاسة تحرير صحيفة “الرياض” في العام 1394هـ إلى أن تقدم باستقالته في 16 1436هـ.

وفي 2005 انتخب الراحل كأول رئيس لاتحاد الصحافة الخليجية، إضافة إلى رئاسة تحرير صحيفة الرياض الصادرة عن مؤسسة اليمامة الصحفية.

يذكر أن اجتماع هيئة الصحفيين، كان قد أقرَّ في 17 أبريل الماضي برنامجًا معّدًا لتكريم الراحل، وتشكيل فريق عمل للإعداد لحفل التكريم