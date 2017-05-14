مدني الباحة يحذر من أمطار رعدية

دعا الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية، التي ستشهدها المنطقة اليوم، وتستمر لمدة أسبوع.

وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، أن التنبيهات الواردة عن حالة الطقس من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تشير إلى توقعات هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تُصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأهاب العقيد الغامدي بجميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وإتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال الرابط الإلكتروني www.998.gov.sa .