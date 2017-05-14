هواوي بي 10 الأعلى أداءً بين الهواتف الذكية

كشف تقرير صادر عن DxO Labs، معيار جودة العدسات والكاميرات والصور، عن تحقيق هاتف هواوي “بي 10″ الجديد للقب “الأعلى أداءً” بعدما حصل على إجمالي 87 نقطة و88 نقطة في أداء الكاميرا، ليصبح الهاتف الذكي الأعلى أداءً في قائمة DxO.

وهو ما يظهر كيف استطاعت هواوي من القفز للأمام في مجال التصوير بالهاتف منذ هاتفها السابق “بي 9″، ورفعت معيار الجودة أمام كل الشركات المصنعة للهواتف الذكية في العالم، وبحسب DxO ينتج هاتف هواوي “بي 10″ أعلى جودة تصوير ووصفوه بأفضل الهواتف التي خضعت لاختباراتهم.

وتتخذ مختبرات DxO فرنسا مقراً لها، وهي معروفة عند كل هواة التصوير بسبب معاييرها الصارمة في قياس جودة العدسات والكاميرات، لذلك يعتمد على تقاريرها العديد من المصورين المحترفين قبل شراء أي من عتادهم.

وتفوق الهاتف “بي 10″ وقفز 25 مركزاً ليسبق الهاتف السابق “بي 9″ الذي حقق 80 نقطة واحتل المركز الثلاثين في القائمة، وهو تقدم لا يمكن إغفاله.

وعلى الجانب الآخر تجاوز الهاتف “بي 10″ الهاتف “ميت 9″ (الحاصل على إجمالي 85 نقطة)، ليأخذ “بي 10″ مكانه بين الخمس هواتف الأوائل، وأحد الاثنان الأوائل في فئة التصوير.