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استطلاع للرأي في بريطانيا: لا للمزيد من قيود الطلاب الأجانب يا تريزا ماي

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الدمامالشرق

انتهت نتائج استطلاع للرأي في بريطانيا بشأن فرض القيود على الطلاب الأجانب إلى رفض ما طرحته رئيسة الوزراء تريزا ماي التي تصر على فرض المزيد من القيود على الطلاب الأجانب الراغبين في الدراسة بالجامعات البريطانية.

وبحسب تقرير صدر عن مؤسسة “يوجوف” الإحصائية الالكترونية، رفض أكثر من ثلثي من شملهم الاستطلاع فرض المزيد من القيود على الطلاب الأجانب بالجامعات البريطانية.

ويعتقد غالبية البريطانيون أنه ينبغي على بريطانيا ألا تغلق أبواب جامعاتها أمام الطلاب الأجانب، فيما يرى من شملهم الاستطلاع في العاصمة لندن أن الجامعات البريطانية ستتضرر في حال تشديد الإجراءات على الهجرة.

وأيد بعض رجال الأعمال ومدراء الجامعات في بريطانيا ما خلصت إليه الدراسة، مشيرين إلى أنه لا ينبغي على بريطانيا ترك الطلاب الذي يدفعون مصروفات دراسية وجعلهم يتجهون إلى دول أخرى.

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