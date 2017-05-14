سلطنة عمان تؤكد وقوفها مع الشرعية في ‏اليمن

أكد وزير الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي وقوف بلاده إلى جانب اليمن وقيادته الشرعية.
وقال المسؤول العماني خلال اتصال هاتفي أجراه معه نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخارجية عبد الملك المخلافي إن بلاده تساند أي جهود من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار وبما يحفظ وحدة الأراضي اليمنية وسلامتها الإقليمية ويصون مؤسساتها الوطنية ومُقدرات الشعب اليمني.
من جهته أشاد الوزير المخلافي، طبقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية بمواقف سلطنة عمان الداعمة لإرادة الشعب اليمني وحقه بالعيش بسلام وإنهاء الحرب التي اشعلها الانقلابيون وفق المرجعيات الثلاث.
وأكد المخلافي أن بلاده وحكومتها الشرعية حريصة على تطوير التعاون الثنائي مع عُمان في مختلف المجالات وتعزيز مستوى التنسيق والتشاور بين البلدين.
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