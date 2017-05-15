هيئة الصحفيين تعزي في وفاة تركي السديري

أعربت هيئة الصحفيين السعوديين عن بالغ الأسى والحزن لوفاة الصحفي والكاتب ورئيس تحرير صحيفة الرياض أحد المؤسسين الرئيسين للهيئة ورئيسها لثلاث دورات متتالية الأستاذ تركي بن عبدالله السديري – رحمه الله -.

وقالت في بيان لها:” إن الأستاذ تركي السديري – رحمه الله – أحد الرواد البارزين في الصحافة السعودية والخليجية والعربية الرئيس السابق لإتحاد الصحافة الخليجية ومدرسة في الصحافة تتلمذ وتخرج من مدرسته العديد من المهنيين البارزين الذين تسلموا قيادة مواقع صحفية بارزة وتميز بإدارته الصحفية وقيادته دفة صحيفة الرياض لعدة عقود”.

وقدم البيان تعازي هيئة الصحفيين السعوديين لأسرة وذوي الفقيد ومحبيه والوسط الإعلامي السعودي والعربي، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته.