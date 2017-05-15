“لازوردي” تستهدف 50% من سكان المملكة

أعلنت اليوم مجموعة “لازوردي”، اكبر مصنّع و موزع للذهب والمجوهرات ﻓﻲ منطقة الشرق الأوسط، عن إطلاق أول توسعة لخطّ إنتاجها وذلك في مبادرة نوعية لدخول مجال الإكسسوارات الرجالية.

وتشتهر “لازوردي” بتشكيلتها الواسعة والمبتكرة من أطقم الزفاف المزخرفة، ومجوهرات الذهب والألماس، وقد أرست مكانتها الرائدة في تصميم المجوهرات الراقية للنساء منذ ما يزيد على 30 عاماً.

وتخطّط “لازوردي” الآن لترك بصمة واضحة ومميزة في فئة المنتجات الخاصة بالرجال، مع إطلاق تشكيلة متنوعة تلائم مختلف الأذواق والمناسبات، والتي يمكن ارتداؤها لإظهار أناقة الزي الوطني السعودي، وغيره من الأزياء الرجالية الرسمية وغير الرسمية والرياضية.

وصممت المجموعة حصريا للازوردي من قبل “تاتوسيان من لندن” الاسم الرائد عالميا في مجال اكسسوارات الرجال، و ستضم المجموعة تشكيلة مميزة من أزرار الأكمام، الخواتم، الأساور، الأقلام والمحافظ التي تم تصنيعها باستخدام أفخر المواد الأولية في العالم، والمزينة بالأحجار الكريمة و غيرها، مثل الألماس الأبيض والأسود، الصدف والعقيق الأسود.

وتم تصنيع منتجات التشكيلة باستخدام معدن الفضة والفولاذ وفقاً لأعلى معايير الجودة، فيما تم الحصول على المحافظ الجلدية من إيطاليا والأساور الرجالية من المملكة المتحدة، وستتوفر التشكيلة حصرياً في متاجر “لازوردي” المنتشرة في كافة أنحاء المملكة.

وفي معرض تعليقه على الخط الجديد،ا قال سليم شدياق، الرئيس التنفيذي لشركة “لازوردي”: ” على الرغم من وصول عدد سكان المملكة إلى 32 مليوناً نصفهم من الذكور، إلا أن قطاع الإكسسوارات الرجالية يحتاج مزيداً من الاهتمام.

ونجد أن الخيارات محدودة أمام الرجل العصري الذي يسافر كثيراً ويهتم بإطلالته وأناقته. ونحن على ثقة تامة أن الإرث العريق الذي تتميز به “لازوردي”، وشهرة علامتها التجارية، ومكانتها الرائدة، تؤهلها لسدّ احتياجات السوق من المنتجات الرجالية الفاخرة فضلاً عن تعزيز نمو وازدهار الشركة. ونتطلّع قدماً لتسجيل نجاح قوي في هذا المجال وتحقيق مزيد من التوسع في أعمالنا”.

وشهد العام الماضي إضافة اثنتين من العلامات التجارية الشهيرة إلى قائمة “لازوردي” المتنامية، وهما: “مجوهرات كيناز”، ضمن فئة مجوهرات الألماس عالية القيمة، و”أميزينج جولري”، علامة المجوهرات الفضية من كوبنهاجن التي تستهدف جيل الألفية الجديدة من الشباب.