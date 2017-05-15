أعلنت وزارة الدفاع اليابانية اليوم أن طائرة استطلاع عسكرية اختفت من على شاشات الرادار وعلى متنها أربعة أشخاص.
ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن وزارة الدفاع اليابانية قولها إن مسؤولي المراقبة الأرضية فقدوا الاتصال مع طائرة بيشكرافت ال ار2- نحو الساعة الحادية عشر صباحا بالتوقيت المحلي (2:50 بتوقيت جرينتش) على بعد نحو 30 كيلومترا غرب مطار هاكوداتي في أقصى شمال جزيرة هوكايدو .
وكانت الطائرة قد أقلعت قبل نصف ساعة من اختفائها في أجواء طقس سيئة من مطار سابورو اوكاداما.
اختفاء طائرة عسكرية يابانية من على شاشات الرادار
أعلنت وزارة الدفاع اليابانية اليوم أن طائرة استطلاع عسكرية اختفت من على شاشات الرادار وعلى متنها أربعة أشخاص.
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