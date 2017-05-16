إغلاق مطاعم مخالفة في الرياض

أغلقت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية النسيم 8 محلات مخالفة خلال حملات تصحيحية مفاجئة في الأسبوعين الماضيين، تركزت على محلات المطاعم والوجبات السريعة والبوفيهات للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المحلات المخالفة.

وأسفرت حملات البلدية عن زيارة 182 محلاً وإغلاق ثمانية محلات لعدم وجود تراخيص مهنية ومخالفات متعددة تستوجب الإغلاق الفوري، و124 محلاً تنوعت بها المخالفات بين عدم تطبيق الاشتراطات الصحية في تداول الأغذية أو النظافة العامة والشخصية، و117 عاملاً بدون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض أو عمالة وجدت لديها جروح أو بثور تحتم إيقافهم عن العمل.

وتمت مصادرة 45 كلغم من اللحوم مجهولة المصدر، و20 كلغم من الطماطم غير الصالحة للاستخدام البشري، وعدداً من الأواني المستخدمة في إعداد وتجهيز المواد الغذائية ومحسنات الألوان غير الصالحة للاستعمال.

وأفاد رئيس بلدية النسيم ناصر البدر، أن الحملات مستمرة على المنشأت ذات العلاقة بالصحة العامة والتي تهدف بشكل عام إلى منع التجاوزات في مخالفة الأنظمة والتعليمات في مجال الرقابة الصحية والتأكد من تصحيح أوضاع المحلات المخالفات وتطبيق لائحة المخالفات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.