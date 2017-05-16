الطلائع بريجستون تكرم موزعيها

الدمام – الشرق أونلاين

نظمت شركة الطلائع، أكبر شبكة لتوزيع إطارات بريجستون في المملكة العربية السعودية واكبر موزع لشركة بريجستون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حفلها السنوي لتكريم الموزعين المحققين لأهداف العام 2016.

وقدمت الشركة لأصحاب الإنجازات من موزعيها هدايا قيمة تضمنت سيارات لاندكروزر وفورتشينر ويارس وبطاقات شراء أجهزة الكترونية، تعبيراً عن تقديرها لجهودهم وتحفيزاً للعملاء وفريق المبيعات على الاستمرار في تحقيق أداء متميز.

ورحب الرئيس التنفيذي لشركة الطلائع بريجستون، جيرالد السمروط، خلال الحفل السنوي الذي أقيم مؤخراً بموزعي الشركة، وقدم لهم التهنئة على أدائهم الذي كفل للشركة الاستمرار في صدارتها كأكبر شبكة لتوزيع إطارات بريجستون في المنطقة.

وقال جيرالد، “إننا في شركة الطلائع بريجستون نعتبر موزعينا شركاء استراتيجيين لنا، لأنهم يسهمون في تحقيق الأهداف الرئيسية للشركة الرئيسية، ويلعبون دوراً أساسياً في تلبية توقعات مستخدمي إطارات بريجستون.”

واختتم سمروط حديثه قائلاً، “الطلائع بريجستون تضع مستخدمي إطارات بريجستون في طليعة اهتماماتها، وذلك من خلال 20 مركزاً لخدمة الإطارات منتشرة وموزعة جغرافياً في مدن المملكة، وتقدم خدمات على مستوى احترافي يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات رضا العميل.”

وأشار سمروط إلى أن الشركة تحرص على التواصل مع موزعيها وتكريم هؤلاء الذين يقدمون أداءً استثنائياً بهدف تحفيزهم للاستمرار في تحقيق أهداف المبيعات والخدمات، بما يسهم في تعريف الجمهور بمستوى الخدمات المتميزة والجودة العالية لمنتجات بريجستون.

وأكد الرئيس التنفيذي في كلمته أن الطلائع ستوفر الدعم بشكل غير محدود للموزعين بما يمكنهم من تحقيق الأهداف المرجوة.

وتشتهر إطارات بريجستون على مستوى العالم بتوفيرها عنصر السلامة وجودة تصنيعها وملائمها لكافة أنواع الطرق، علاوة على دقة تصميمها التي تشكل عنصراً أساسياً لثبات كافة المركبات على الطريق، وبشكل خاص في سيارات السباقات في حلبات السباق العالمية. وإطارات بريجستون مصممة لتناسب الأجواء المختلفة، بما فيها درجات الحرارة في منطقة دول الخليج العربي.

الجدير بالذكر أن شركة الطلائع المحدودة هي الموزع الحصري لإطارات بريجستون في السوق السعودي، حيث تتعاون مع بريجستون لتقديم خدمات مميزة تتمثل في تشكيلة واسعة من إطارات المركبات بمختلف فئاتها من سيارات الركاب والسيارات الرياضية والمركبات التجارية ذات الحجم المتوسط.

وكذلك المركبات الثقيلة، إضافة إلى تقديم خدمات الإطارات على مستوى احترافي يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات رضا العملاء كهدف رئيسي تعمل الشركة على تحقيقه من خلال تدريب ورفع كفاءة منسوبيها بمراكزها المنتشرة بمعظم مدن المملكة بما يمكنهم من تقديم منتجات وخدمات مثالية تحقق تطلعات العملاء.