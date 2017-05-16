القيادة تهنئ ملك النرويج بذكرى يوم الدستور

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى ملك مملكة النرويج، الملك هارالد الخامس بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للملك، ولحكومة وشعب مملكة النرويج الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقيتي تهنئة إلى الملك هارالد الخامس، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وأعرب ولي العهد وولي ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للملك ، ولحكومة وشعب مملكة النرويج الصديق المزيد من التقدم والازدهار.