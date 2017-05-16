القصاص من جانٍ قتل مواطناً في الدمام

نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بالمنطقة الشرقية، وذلك بعد إقدامه على قتل مواطن بإطلاق النار عليه بسبب خلاف بينهما.

وجاء في بيان الوزارة “أقدم، مبخوت بن فهيد بن صيتان الحراجين الدوسري (سعودي الجنسية) على قتل فهد بن فيصل بن محمد الملحم الحراجين الدوسري (سعودي الجنسية) وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح رشاش بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صكٌ شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القصّار من ورثة القتيل وتكليفهم واتفاقهم ومطالبتها مع بقية الورثة بتنفيذ القصاص.

وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القصّار من الورثة ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، تم تنفيذ حكم القتل قصاصا في الجاني، بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية .

وأوضحت الوزارة إنها إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، محذرة كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.