الأسد يقصف مخيم اليرموك للاجئين

قصفت قوات النظام السوري بعنف شديد الأحياء السكنية في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين قرب العاصمة السورية دمشق.

وأعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا أن القصف طال أماكن سكنية متفرقة وأدى إلى أضرار جسيمة بمنازل المدنيين.

وأضافت المجموعة في بيان لها اليوم أن:”قرابة ثلاثة آلاف فلسطيني متواجدين في مخيم اليرموك يعيشون أوضاعاً مأساوية نتيجة عمليات القصف والحصار الذي تفرضها سلطات نظام الأسد وقواته العسكرية على المخيم”.

يذكر أن الحصيلة الإجمالية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية منذ انفجار الصراع عام 2011 بلغت 1602 معتقل لايزال مصيرهم مجهولاً حتى اللحظة بحسب الاحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا.