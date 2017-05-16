بدء محادثات جنيف 6

بدأت اليوم في جنيف أعمال الجولة السادسة من المحادثات السورية برعاية الأمم المتحدة وتستمر أربعة أيام، حيث تجرى المحادثات بشكل غير مباشر بين وفدي النظام والمعارضة.

وعقد المبعوث الدولي للأزمة في سوريا ستيفان دي ميستورا في وقت مبكر اليوم اجتماعا مع وفد النظام السوري برئاسة بشار الجعفري، فيما يعقد دي ميستورا اجتماعا في وقت لاحق اليوم مع وفد المعارضة برئاسة الدكتور نصر الحريري.

وتطالب الهيئة العليا للمفاوضات التي تضم أطياف المعارضة السورية بأن لا يكون لرئيس النظام السوري أي دور في مستقبل سوريا، أو في مرحلة الانتقال السياسي.

من جانبه أكد الدكتور نصر الحريري أن المعارضة السورية ملتزمة بالعملية السياسية في جنيف، وهي السبيل للتوصل إلى حل سياسي، بينما يرفض النظام السوري الانخراط فيها بجدية.