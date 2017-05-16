كشف غموض وفاة حارس المدرسة 15 الابتدائية

نجحت شرطة منطقة مكة المكرمة، في كشف غموض الوفاة المفاجئة لحارس المدرسة 15 الابتدائية بحي الحجون بداخل المدرسة.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي: أن مركز القرارة بشرطة العاصمة المقدسة، تلقى اليوم بلاغاً يفيد بوجود شخص متوفي داخل مقر عمله.

وقال العقيد القرشي: “فور تلقي البلاغ انتقل رجال الضبط الجنائي رفق المختصين لموقع الحادثة، حيث تبين انه مواطن في العقد الخامس من العمر قام بإيذاء نفسه بربط حبل حول عنقه، واتضح بأنه يعاني من اعتلالات نفسية مزمنة، وجري حفظ الجثمان بالمستشفى، وإحالة كامل الأوراق لجهة الاختصاص”.

ومن جانبها، نعت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة وفاة حارس المدرسة 15 الابتدائية بحي الحجون والذي توفي صباح اليوم داخل المدرسة.

وكانت مديرة المدرسة قد تفاجأت عند وصولها للمدرسة صباح اليوم بأبواب المدرسة مغلقة الأمر الذي أثار استغرابها.

وحاولت التواصل مع حارس المدرسة الذي لم يتجاوب مع محاولاتها مما دفعها للاتصال بإدارة الأمن والسلامة بالإدارة والتي انتقلت للموقع وفتح أبواب المدرسة، حيث تفاجئوا بوجود الحارس متوفياً داخل المدرسة ما دعا لإبلاغ الجهات الأمنية لمعرفة ملابسات الوفاة.