“إتش تي سي” تكشف عن هاتف HTC U11 الجديد

كشفت شركة “إتش تي سي” اليوم عن هاتف HTC U11، وهو يعتبر أول هاتف ذكي في العالم مزود بميزة الضغط التفاعلي الثورية، كما أنه مصمم خصيصاً ليواكب في تصميمه وتجهيزاته ومزاياه أذواق مستخدميه ويعزز تميزهم.

ويقدم HTC U11 مجموعة من المزايا الثورية التي تعزز هذه الجوانب بما في ذلك:

• ميزة HTC Edge Sense للتحكم بالهاتف عبر لمس حوافه، وهي تمثل نقلة نوعية في مجال التفاعل عبر اللمس.

• السطح الزجاجي السائل بتصميمه الفريد.

• سماعات الرأس HTC Usonic الأحدث على الإطلاق.

• كاميرات مذهلة حازت على أهم التصنيفات المستقلة التي تُمنح لكاميرا الهاتف الذكي.

• المساعد الذكي الشخصي HTC Sense Companion، والمساعد الشخصي Google Assistant، وتطبيق Amazon Alexa التي تعزز مزايا الهاتف.

وبهذه المزايا مجتمعة يرسي HTC U11 معياراً جديداً للهواتف الذكية.

تخصيص ميزة اللمس

• قليلة هي الأشياء التي تتشابه في طبيعتها وبديهيتها مع حاسة اللمس. وتشكل ميزة HTC Edge Sense نقلةً نوعيةً في مجال التفاعل مع الهواتف المحمولة عبر اللمس. إذ تتيح لك هذه الميزة التفاعل مع هاتفك بطريقة بديهية غير مسبوقة بمجرد الضغط عليه برفق، وبالتالي ستتمكن من التقاط الصور، أو تصفح موقع “فيسبوك”، أو تشغيل تطبيقاتك المفضلة بتلقائية مطلقة.

• على سبيل المثال، أصبح تشغيل الكاميرا أسهل من ذي قبل مع HTC Edge Sense إذ ليس عليك أن تضغط العديد من الأزرار أو أن تحرك يدك بطريقة غريبة. كما أنه لم يعد هنالك داعٍ للقلق من إيقاع هاتفك أثناء التصوير، فكل ما عليك فعله هو رفعه والضغط عليه ثم الابتسام والتقط الصورة.

• كما أصبح إرسال الرسائل النصية أمراً بالغ السهولة، حيث كانت كتابة الرسائل أثناء التحرك مهمة مستحيلة ولكن مع استخدام ميزة HTC Edge Sense لتحويل الصوت إلى نص يمكن إملاء الرسالة النصية المراد إرسالها دون الحاجة إلى التوقف عن الحركة. ببساطة اضغط برفق على الهاتف، وقم بقراءة رسالتك ثم إرسالها.

• علاوةً على ذلك، يتيح الهاتف الجديد إمكانية تخصيص نمط الضغط، حيث يمكنك فتح البريد الإلكتروني أو تشغيل لعبتك أو تطبيقك المفضل بمجرد الضغط لمرة واحدة. أو يمكنك اختيار أحد الخيارات التي يوفرها الهاتف. كما تمكنك HTC Edge Sense من تفعيل اللمس المتقدم واستخدام ميزتي “الضغط القصير” و”الضغط والتوقف” لتعزيز فاعلية الهاتف بشكل أكبر.

انعكاس لذوقك الخاص

• يتميز HTC U11 بتصميم سطحه الزجاجي السائل اللافت، وذلك باستخدام تقنية عزل الطيف الضوئي الهجين. ويتميز الغطاء الخلفي للهاتف بطبقات المعادن الكاسرة للأشعة والتي تضفي ألواناً حيوية جديدة تعكس الضوء مع كل حركة تقوم بها.

• وقد تم تسخين الزجاج ثم ثنيه عبر ضغطه بشدة للحصول على المظهر الانسيابي المنحني للهاتف الجديد الذي يتميز بتناسقه الفريد ومظهره الرفيع من مختلف الزوايا. وكذلك تم تزويد سطحه الأمامي والخلفي بزجاج ثلاثي الأبعاد لإضفاء لمسة جمالية وتعزيز مستوى الأمان والراحة أثناء حمله.

• يمتاز HTC U11 بشاشته الرباعية قياس 5,5 بوصة ذات الدقة العالية والمصنوعة من زجاج ثلاثي الأبعاد، وقد تم تصميمها لعرض الصور والنصوص بأسلوب واضح ونابض بالحياة في مختلف ظروف الإضاءة بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة. فستوفر شاشة العرض النابضة بالألوان الطبيعية أفضل تجربة مشاهدة من حيث الوضوح يمكن الحصول عليها عبر هاتف ذكي. فضلاً عن أن شاشة العرض هذه تتميز عن باقي الشاشات المنحنية بعرضها للصور كاملةً دون الاقتصاص منها أو تشويه ألوانها على الأطراف.

• علاوةً على ذلك، يتميز HTC U11 بمقاومته للماء لذا ليس هنالك داعٍ للقلق من تعرضه للبلل. فضلاً عن إمكانية استخدام حافة الهاتف للالتقاط الصور تحت المطر أو أثناء ارتداء القفازات.

ضبط الصوت

• يوفر HTC U11 الجديد أحدث نسخة من سماعات الرأس HTC Usonic التي تجمع ميزة إلغاء الضجيج النشط مع إمكانية ضبط الصوت بما يناسب المستخدم. حيث تجري السماعات الجديدة مسحاً للأذن من الداخل باستخدام تكنولوجيا متطورة تعمل على مبدأ السونار، ومن ثم تقوم بضبط الصوت بما يتناسب مع طبيعة الأذن. الأمر الذي يوفر تجربة استماع مميزة تلائم كل شخص على حدة مع العديد من أنماط الصوت الحيوية.

• وتتميز السماعات الجديدة بميزة إلغاء الضجيج النشط التي تحد من الضوضاء المحيطة وتساعدك على إبقاء تركيزك في الموسيقى. وتعمل هذه الميزة على ضبط مستويات الصوت المحيط والتكيف بسرعة مع أي ضوضاء قد تصدر فجأةً. وبالتالي يمكنك الاستماع إلى الموسيقى ومشاهدة مقاطع الفيديو أو التمتع بالألعاب دون إزعاج.

• كما تم تطوير مكبرات الصوت HTC BoomSound Hi-Fi Edition، حيث قمنا بتحسين تصميمها لزيادة قوة الصوت وتعزيز نطاقه الديناميكي. وبالتالي بات يوفر مكبر الصوت في الجهة الأمامية للهاتف مجالاً سمعياً يثري مستويات الصوت العالية والمتوسطة، أمّا مكبر الصوت على الجهة الخلفية فيعمل على تحسين اتجاه الدوائر المغناطيسية لتعزيز قوة ووضح وعمق النغمات المنخفضة. لكن عليك بتجربة هذه المكبرات لاختبار مدى قوتها فعلياً.

• حرصنا على تحديث مكبرات الصوت، وذلك باستخدام 4 مكبرات متعددة الاتجاهات موضوعة بالشكل الأمثل. ومع تقنيتنا الجديدة للتركيز الصوتي، توفر “إتش تي سي” لكم أعلى مستويات الجودة في تسجيل الصوت ثلاثي الأبعاد. وتعمل مكبرات الصوت في HTC U11 معاً لتسجيل الصوت من مختلف الاتجاهات؛ وعند تصوير مقطع فيديو باستخدام تقنية التركيز الصوتي، يمكنك تقريب الصورة لتكبير النقطة المستهدفة وتضخيم الأصوات الصادرة عنها تحديداً.

صور تحملك إلى عالم آخر

• بالاستفادة من مزايا كاميرا هاتف HTC 10 الحائزة على جوائز، تعتبر كاميرا هاتف HTC U11 واحدة من أفضل كاميرات الهواتف الذكية حتى اليوم بحسب موقع التصنيف المستقل DxOMark. كما استخدمنا في هذه الكاميرا نظام التثبيت البصري متعدد المحاور ونظام الضبط التلقائي خارق السرعة الذي يعمل في جميع ظروف الإضاءة. وهو ما يضاعف من سرعة أداء الكاميرا، وحدة دقة الصور، وسلاسة مقاطع الفيديو المسجلة. وقمنا بتحسين مزايا الكاميرا والفيديو لتعزيز ديناميكية نطاق التعرض للضوء مع تقنية التصوير بالمدى الديناميكي العالي بدون الانتظار، وتعزيز توازن اللون الأبيض، والحد من الضوضاء بشكل كبير أثناء التصوير، بالإضافة إلى المحافظة على دقة التفاصيل بشكل ممتاز.

• يوفر HTC U11 خاصية التعزيز التلقائي لتقنية التصوير بالمدى الديناميكي العالي، وذلك للاستفادة من هذه الخاصية بالشكل الأمثل بدون الانتظار. وتسهم هذه التقنية في توفير صور أكثر وضوحاً وتوازناً عبر أخذ العديد من اللقطات التي تقيس أفتح وأغمق الظلال اللونية بسرعة. ويعمل الهاتف كذلك على تعزيز وضوح وألوان الصورة، وتعزيز دقة تفاصيلها، وأخذ كل لقطة بالشكل الأمثل. وعند تسجيل مقطع فيديو، تقوم ميزة الحد من الضوضاء المؤقتة تلقائياً باستخدام المعلومات الواردة من اللقطات السابقة والتالية للتخلص من الضوضاء غير المرغوب بها وتسجيل مقاطع الفيديو الأوضح على الإطلاق.

• ثمة أخبار سارة لمحترفي التصوير: يمتاز HTC U11 بنفس تقنية التركيز التلقائي المزودة بجهاز استشعار كامل والموجودة في كاميرات DSLR المتطوّرة، لذا يمكنكم الاستمتاع بسرعات أكبر في تركيز الصورة. علاوة على ذلك، سيساهم نظام التثبيت البصري والإلكتروني الفريد الذي يتمتع بها HTC U11 في المحافظة على ثبات ووضوح الصور ومقاطع الفيديو حتى عند اهتزاز اليد أثناء التصوير.

• تجمع الكاميرا الأمامية الجديدة للجهاز بين مستويات الدقة الفائقة التي تصل إلى 16 ميجا بيكسل وخاصية الحساسية تجاه الضوء UltraPixel التي تتمتع بها هواتفنا، وذلك لضمان التقاط أروع الصور الشخصية “السيلفي” نهاراً أو ليلاً. كما توظف هذه الكاميرا نفس ميزتي التصوير بالمدى الديناميكي العالي والحد من الضوضاء المستخدمتين في الكاميرا الأساسية

المرافق الرقمي الأذكى على الإطلاق

• 3 أفضل من واحد، لذا ستجد داخل كل من هواتف HTC U11 ثلاثة تطبيقات مكرسة لخدمتك فقط، وهي: HTC Sense Companion، و Google Assistant، و Amazon Alexa.

• حرصنا على الارتقاء بالمزايا الذكية لتطبيق HTC Sense Companion إلى مستوى غير مسبوق: سيتعرف عليك هذا الهاتف تدريجياً، وسيستكشف نمط حياتك اليومي مع مرور الوقت، وهو ما سيعزز من راحتك اليومية. فعلى سبيل المثال، يتمتع هذا التطبيق بالذكاء الكافي لتنبيهك فيما إذا كنت متأخراً عن موعد ما، كما سيذكرك بضرورة إعادة شحن هاتفك قبل وقت كافٍ أو اصطحاب خازن طاقة معك. كما سيتأكد من عمل الهاتف بسرعته القصوى عبر تقديم اقتراح بالتخلص من الملفات غير المهمة والتطبيقات غير المستخدمة لتوفير مساحة تخزين أكبر. وسيتيح لك معرفة ما إذا كنت بحاجة إلى ارتداء ملابس معينة لظروف الطقس العاصف، ومراقبة تحسن لياقتك البدنية بالمقارنة مع أهدافك المنشودة، وتقديم النصائح بخصوص أفضل المطاعم القريبة، وغير ذلك الكثير.

• يدعم جهاز HTC U11 أحدث نسخة من نظام التشغيل “آندرويد”، لذلك فهو ينطوي على تطبيق Google Assistant مساعد جوجل الشخصي للبحث والخدمات والحصول على إجابات وإدارة المهام وتخطيط الأعمال اليومية والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والتحكم بتجهيزات منزلية أثناء السفر.

•HTC U11 هو أول هاتف ذكي في السوق يتيح الوصول إلى خدمات “أمازون أليكسا” دون الحاجة إلى لمسه. ومن خلال توجيه أسئلة مثل “أليكسا ما حال الطقس اليوم؟” أو تقديم تعليمات مثل “أليكسا أود تشغيل الإنارة في غرفة جلوسنا”، وسيستجيب “أليكسا” لاحتياجاتك من أي مكان ما يعزز سهولة التحكم بالتجهيزات المنزلية الذكية وطلب الاطلاع على الأخبار وحالة الطقس والاستمتاع للموسيقى و12 ألف مهارة إضافية ضمن متجر المهارات التابع لـ “أليكسا” للمهارات. كما تتوافر حاليا الخدمة الصوتية من “أليكسا” للعملاء في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا.

• كما قامت إتش تي سي بالتعاون مع شركة Baidu DuerOS على وضع مساعد ذكي خاص بالمستخدمين في جمهورية الصين والذي يدعم الأوامر الصوتي لتلبية احتياجات المستخدمين في الصين.

تقنيات فائقة بين يديك

•HTC U11 هو أول هاتف ذكي يتم إطلاقه عالمياً ويعمل بمعالج من طراز “كوالكوم سناب دراغون 835″ ثماني النواة بما يتيح للجهاز سرعة فائقة في عمليات المعالجة، فضلاً عن توفير رسوم جرافيكية بدقة مدهشة وأداء سلس وعمر افتراضي أطول للبطارية. وتم تزويد الهاتف بتقنية Gigabit Class LTE بسرعة تصل إلى 1 جيجابايت في الثانية من خلال مودم “سناب دراجون إكس 16 إل تي إي” بما يوفر سرعة الألياف البصرية في نقل البيانات وبالتالي سرعةً فائقة في تحميل الموسيقى ومقاطع الفيديو والوصول الفوري إلى شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو المحتوى الخاص على السحابة. ويمكنك الحصول على رسومات بيانية أسرع بنسبة 25% من هاتف HTC 10 مع 35% (3 ساعات) مشاهدة لمقاطع فيديو، و30% (8 ساعات) من الاستماع إلى الموسيقى، و43% (3.5) ساعة من تصفح الإنترنت من خلال شبكة الاتصال السريع التي تواكب معايير LTE.

• من خلال معالج فائق السرعة وكاميرا مذهلة ومكبرات صوت HTC USonic ستحتاج بلا شك إلى مساحة تخزين كبيرة للتطبيقات والألعاب والصور والترفيه. ويتوافر HTC U11 بذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت ومساحة تخزين 128 جيجابايت، كما يتوافر بذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت ومساحة تخزين 64 جيجابايت.

• وينطوي الهاتف على قارئ لبصمة الأصبع من أجل تعزيز الخصوصية والأمان. وهو يتطلب بضع دقائق للإقلاع وسيقوم قارئ البصمة بفتح قفل الجهاز بمجرد الضغط عليه ما يعزز سرعة تدوين ملاحظة والتقاط صورة أو إجراء أي عملية باستخدام الهاتف بشكل فوري.

وسيتوفر HTC U11 في أسواق المملكة العربية السعودية بألوان الفضي والأزرق الياقوتي والأسود والأبيض والأحمر الناري، كما ستتيح الشركة فرصة الحجز المسبق ضمن كبار متاجر التجزئة الإلكترونية بدءاً من 18 مايو، والتي من خلالها سيكون لدى المتسوقين فرصة الحصول على سماعات الأذن الشهيرة من طراز JBL Reflect Aware Earphones والتي تعادل 799 ريال سعودي.

وسيتم طرحه في أسواق المنطقة اعتباراً من شهر يونيو القادم. ويتوافر مزيد من المعلومات والتفاصيل على الموقع الإلكتروني: htc.com