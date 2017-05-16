“هواوي” تعقد ورشة “التصوير الاحترافي” للإعلاميين

عقدت “شركة هواوي تك انفستمنت المحدودة” ورشة تدريب مخصصة للإعلاميين ومحترفي التصوير تحت عنوان “التصوير الإحترافي عبر الهاتف الذكي” في فندق بارك حياة جدة، بهدف اطلاع الاعلاميين على العصر الجديد من التصوير الاحترافي وكيفية الاستفادة من استخدام كاميرات هواتف “هواوي” الجديدةPlus P10 وP10 لتغنيهم عن الكاميرات الاحترافية التقليدية.

وشهدت ورشة التدريب التي أقامتها “هواوي” حضورا كبيرا من الإعلاميين ومحترفي التصوير، حيث قام المصور المحترف المعروف حسين دغريري باستعراض ومناقشة و كيفية استخدام المزايا الجديدة التي توفرها كاميرا هواتف P10 Plus وP10 للإعلاميين والمصورين المحترفين، والتي يمكن لها أن تغنيهم عن الكاميرات الاحترافية، ذلك لما تملكه الكاميرات الموجودة في هذه الهواتف ، والتي تمّ هندستها بالتعاون مع شركة “لايكا” الألمانية المتخصصة بتصنيع العدسات الاحترافية، من مزايا وتقنيات لإلتقاط صور ذات جودة عالية ووضوح مبهر، بالإضافة إلى السرعة الفائقة في التقاط الصور.