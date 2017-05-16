العيسى وذيب لتأجير السيارات.. شراكة نجاح مستمرة

وقعت شركة العيسى للسيارات وكيل سيارات نيسان بالمملكة اتفاقية لتزويد شركة ذيب لتأجير السيارات، بأسطولٍ جديدٍ من مختلف سيارات نيسان 2017.

وأرتبط أسم شركة العيسى للسيارات منذ وقت مبكر بشراكة استراتيجية مع شركة ذيب لتأجير السيارات وقد حفلت العلاقة بين الشركتين بثقة كبيرة،وتعامل مستمر زودت بموجبها شركة العيسى للسيارات عدد 4200 سيارة نيسان.

ومن منطلق هذه الشراكة والتعاون وقعت مؤخراً شركة العيسى للسيارات وشركة ذيب لتأجير السيارات عقد توريد أكثر من 350 سيارة نيسان من طراز (صني،سنترا،أكستريل، نافارا) لدعم اسطول ذيب لتأجير السيارات في مختلف انحاء المملكة.

وصرح وائل ابراهيم مصطفى، مدير عام المبيعات الحكومية والشركات بشركة العيسى للسيارات،” أن هذه الاتفاقية تحتل أهمية كبرى بالنسبة لنا، فهي تؤسس لمرحلة جديدة خلال هذا العام وتعزز من خلالها العلاقات المميزة المهمة التي تجمع بيننا،كما أن هذه الاتفاقية تخدم عملائنا وعملاء شريكنا شركة ذيب،الأسم الكبير في قطاع تأجير السيارات بالمملكة “.

وأعرب الأستاذ محمد الذيب الرئيس التنفيذي لشركة ذيب لتأجير السيارات عن سعادته بتوقيع توريد هذا العدد من سيارات نيسان مع شركة العيسى للسيارات ولما عرف عن العيسى للسيارات لما تقدمة من خدمات متميزة ما بعد البيع، وأن العيسى للسيارات من الشركات الملتزمة بتقديم اعلى المستويات من الخدمة والاخلاص في العمل من خلال شراكتنا الاستراتيجية والتعاون المستمر بيننا مع اقدم وأفضل شركة سيارات بالمملكة لما تمتلكة من خبرة تزيد عن 65 عاماً.

تجدر الإشارة إلى أن شركة العيسى للسيارات تمثل إحدى أكبر الشركات التابعة لمجموعة عبداللطيف العيسى القابضة، وقد تأسست في خمسينيات القرن الماضي وفق استراتيجية علمية تستشرف المستقبل في تلبية احتياجات السوق ورغبات عملاءها على المدى البعيد.