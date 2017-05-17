أعلن وزير الدفاع في كوريا الجنوبية هان مين-كو أمس أن نظام ثاد الأمريكي للدفاع الصاروخي رصد التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية يوم الأحد الماضي.

وأكد الوزير أمام البرلمان أن البرنامج الصاروخي لكوريا الشمالية يتقدم بوتيرة أسرع من المتوقع، وذلك بعد ساعات من مطالبة مجلس الأمن الدولي بيونجيانج بوقف جميع التجارب النووية وتجارب إطلاق الصواريخ الباليستية وإدانته لتجربة يوم الأحد.

وأوضح هان مين-كو أن التجربة الصاروخية للشمال يوم الأحد “كانت ناجحة”، مبينًا أن الأمر يتعلق ب”صاروخ باليستي متوسط المدى من نوع متطور بالمقارنة بصواريخ موسودان التي كانت تفشل باستمرار”.

وأشار إلى أنه نوع من الصواريخ مصمم ليقطع مسافة تصل إلى ما بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف كيلومتر.