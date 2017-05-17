“اتحاد المقاولين” وجمعية إيثار ينظمان حملة تبرع بالدم

نظمت شركة اتحاد المقاولين، حملة للتبرع بالدم لموظفيها بالتعاون مع جمعية إيثار ومستشفى الحرس الوطني، وذلك في مجمع الشركة السكني في مدينة الخبر، وشهدت الحملة تفاعلاً واسعاً من قبل جميع موظفي الشركة.

ويأتي تنظيم الشركة لهذه الحملة تطبيقا لعناصر الاستدامة التي تتبناها ، لتعزيز مفاهيم العمل التطوعي القائم على مبادئ التكافل الاجتماعي وتعميق روح الانتماء للمجتمع بين منسوبي الشركة.

من جهته قال مدير عام الشركة المهندس عماد خالد، ان الحملة تأتي من ضمن الدور الإنساني للشركة وكافه منسوبيها تجاه المجتمع، والتزاما منهم بالمسؤولية الإجتماعية تجاه إخوانهم المرضى وسعيا لمد العون والمساعدة للمرضى في المستشفيات التي تحتاج الى وحدات الدم.

وأبدى المهندس عماد خالد سعادته بالتعاون مع جمعية إيثار ومستشفى الحرس الوطني، كما وجه شكره لجميع موظفي الشركة الذين بادورا بالتبرع بالدم.

من جانبه قال المهندس يوسف حجير، أن دعم جميع الموظفين للحملة إيمانا ووعيا بأهمية التبرع بالدم، وتغذية المؤسسات العلاجية بالكميات اللازمة منه لإنقاذ حياة المرضى والمحتاجين، في ظل الحاجة الماسة للدم من قبل المؤسسات الصحية والمستشفيات، مقدما شكره لجميع الموظفين الذين تبرعوا بدمائهم وكذلك للمنظمين لهذه الحملة.