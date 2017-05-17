افتتاح أكبر صالة عرض لوكيل فورد في العالم

افتتح، أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمس أكبر صالة عرض لوكيل فورد حول العالم، في فرع الرياض بشركة توكيلات الجزيرة للسيارات، الوكيل الوحيد المعتمد لسيارات فورد ولينكون في المملكة العربية السعودية، والتي تقع على طريق خريص، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والدبلوماسيين ورجال أعمال، وشركاء وممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية، ونخبة من عملاء شركة توكيلات الجزيرة وقيادات شركة فورد للسيارات.

ويأتي هذا الافتتاح ضمن الخطة الاستراتيجية التوسعية التي تعتمدها الشركة والتي تهدف إلى تعزيز انتشارها والوصول إلى عملائها وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لهم.

وتتميز صالة العرض بتجهيزاتها المتطورة والمزودة بأحدث التقنيات لسيارات فورد ولينكون، كما أنها تعتبر الأكبر لفورد على مستوى العالم بعد صالتي عرض توكيلات الجزيرة في مدينتي جدة والدمام، وتتواجد ضمن فرع يمتد على مساحة تزيد عن 23 ألف متراً مربعاً.

ويشتمل على مركز متكامل لصيانة السيارات مجهز بأحدث التقنيات، ومستودع لقطع الغيار. وبذلك ينضم هذا الصرح إلى أكثر من 200 مرفق للشركة منتشرة في معظم مناطق المملكة.

وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة توكيلات الجزيرة للسيارات، الشيخ عبدالله بن فهد الكريديس، عن سعادته بهذا الإنجاز الذي أضافته الشركة إلى سجلها الحافل.

وقال: “في هذه المناسبة المميزة اليوم، لا يسعنا إلاّ وأن نؤكد ثقتنا بالاقتصاد السعودي. وعزمنا على تطوير أعمالنا في هذا البلد الخيّر الذي يحمل العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والتي ستزداد بإذن الله مع رؤية 2030 الطموحة التي نرى فيها كل الخير ونسعى إلى مواكبتها في استراتيجية تطوير أعمالنا. وهذا الصرح الذي نتواجد فيه اليوم، سيزيد من عزيمتنا على تعزيز الاستثمار في التطوير والتخطيط لافتتاح المزيد من المنشآت والمرافق ما بين صالات عرض ومراكز صيانة وقطع غيار والتي من شأنها أن تخلق الكثير من فرص العمل لشباب وطننا، كمسؤولية نضعها في سلّم أولوياتنا.

ونسعى باستمرار إلى تنمية مهارات موظفينا ودعمهم لتقديم أرقى مستويات الخدمة للعملاء.”

من جهته قال رئيس فورد الشرق الأوسط وأفريقيا، جاك برنت، أن “المملكة العربية السعودية هي سوق أساسيّة لشركة فورد، وتشكّل الشراكة مع توكيلات الجزيرة للسيارات جزءاً لا يتجزّأ من نجاح فورد.”

وأضاف: “إذ ندرك في فورد التأثير الهائل الذي أحدثته إدارة توكيلات الجزيرة للسيارات في تعزيز مبيعات فورد ولينكون في أرجاء المملكة بفضل استثماراتها المستمرّة.

فعلى الرغم من الأوضاع العصيبة التي يختبرها قطاع السيارات، لم تتوانَ توكيلات الجزيرة للسيارات طيلة 30 عاماً، في التزامها بتنمية الأعمال عبر تقديم منتجات وخدمات ما بعد البيع بأسلوب عالمي المستوى بفضل شبكة من المنشآت المتميزة التابعة للوكالة، وخير دليل على ذلك المنشأة المتطوّرة التي نقف فيها اليوم. والتي تؤكد التزام توكيلات الجزيرة للسيارات بالارتقاء برضى العملاء والوصول بتجربتهم لعلامتي فورد ولينكون إلى مستويات غير مسبوقة.”

وشاهد، أمير منطقة الرياض والحضور فيلماً وثائقياً بمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيس شركة توكيلات الجزيرة، ثم تجّول سموه في صالة العرض واطلع على أنواع مركبات فورد الكلاسيكية وأيضاً السيارات الحديثة.

ويتميز الفرع الجديد بقدرته الاستيعابية، فبالإضافة إلى صالة عرض سيارات فورد الأكبر في العالم، يضم الفرع قسم صيانة ذو قدرة استقبال كبيرة، عدا عن المساحات الأخرى المخصصة لقطع الغيار ولاستيعاب السيارات.

